В Нацбиблиотеке РТ детям рассказали, как встречают Новый год в разных странах

(Казань, 26 декабря, «Татар-информ»). Сотрудники Национальной библиотеки РТ провели урок в рамках проекта «Весь мир на ладони» для учеников первого класса лицея № 116. Об этом сообщает пресс-служба библиотеки.



В рамках лингвострановедческого проекта юным читателям показали презентацию «Как встречают Новый год в разных странах». Учащиеся совершили путешествие по Западной Европе и познакомились с традициями Финляндии, Швеции, Голландии, Дании, Франции, Германии и Великобритании.



Первоклассники узнали, что финский Дед Мороз, Йоулупукки, живет в Лапландии и разъезжает на небольшой повозке, в которую впряжен козел. Голландский Синтер Клаас прибывает в страну на пароходе из Испании с мандаринами и апельсинами для детей.

Датский волшебник Юлеманден кладет подарок не под елку, а прячет его в самое неожиданное место, и чтобы найти подарок, иногда приходится перевернуть весь дом. Маленьким итальянцам дарит подарки фея по имени Бефана, которая прилетает на метле. Дети заранее развешивают перед камином носки для подарков. Подарки достаются только добрым детям, а непослушным Бефана кладет в носки угольки.



В конце урока ученики послушали песню на английском языке и смастерили снежинки.