В Нижнем Тагиле хирурга осудили за смерть хоккеиста

(Казань, 26 декабря, «Татар-информ»). Суд в Нижнем Тагиле вынес приговор хирургу, признав его виновным в гибели 23-летнего хоккеиста клуба «Спутник» Сергея Симонова, передает «Уралинформбюро».

Врач получил ограничение свободы на два года и на год лишился медицинской практики.

Вечером 6 января 2016 года в больницу поступил хоккеист с жалобами на боли в левом боку. Врач диагностировал тупую травму живота со скоплением крови в брюшной полости и назначил экстренную операцию.

Хирург провел операцию без ассистента и плохо перевязал сосуды. Состояние спортсмена начало стремительно ухудшаться, и на следующий день развилось массивное кровотечение из сосудов.

Врач назначил повторную операцию, во время которой у 23-летнего парня остановилось сердце.