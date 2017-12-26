К лету 2018 года россияне смогут открывать счета в банках дистанционно

(Казань, 26 декабря, «Татар-информ»). Граждане России будут иметь возможность дистанционно открывать счета в банках уже летом 2018 года. Закон о внедрении механизма удаленной идентификации физлиц был одобрен сегодня Советом Федерации. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ЦБ РФ.

Процедура идентификации на расстоянии позволит физлицам получать банковские услуги дистанционно в любом банке, сообщает регулятор. Для этого клиенту банка нужно будет пройти идентификацию при личном присутствии в банке один раз. Там его зарегистрируют в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА), снимут биометрические образцы и направят их в единую биометрическую систему. Далее для получения банковских услуг клиенту необходимо будет пройти авторизацию в данной системе и подтвердить свои данные.

Бесплатные процедуры смогут производиться только с согласия клиента банка. Также особое внимание при внедрении закона будет уделяться защите персональных данных граждан.

Закон вступит в силу через 6 месяцев после его официального опубликования, сообщает ЦБ РФ.