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Экономика и финансы

К лету 2018 года россияне смогут открывать счета в банках дистанционно

26 декабря 2017, 23:33

Особое внимание при внедрении нового механизма будет уделяться защите персональных данных граждан.
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(Казань, 26 декабря, «Татар-информ»). Граждане России будут иметь возможность дистанционно открывать счета в банках уже летом 2018 года. Закон о внедрении механизма удаленной идентификации физлиц был одобрен сегодня Советом Федерации. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ЦБ РФ.

Процедура идентификации на расстоянии позволит физлицам получать банковские услуги дистанционно в любом банке, сообщает регулятор. Для этого клиенту банка нужно будет пройти идентификацию при личном присутствии в банке один раз. Там его зарегистрируют в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА), снимут биометрические образцы и направят их в единую биометрическую систему. Далее для получения банковских услуг клиенту необходимо будет пройти авторизацию в данной системе и подтвердить свои данные. 

Бесплатные процедуры смогут производиться только с согласия клиента банка. Также особое внимание при внедрении закона будет уделяться защите персональных данных граждан. 

Закон вступит в силу через 6 месяцев после его официального опубликования, сообщает ЦБ РФ.


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