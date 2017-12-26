В Челнах начали снимать художественный фильм о команде «КАМАЗ-мастер»

(Набережные Челны, 26 декабря, «Татар-информ»). В Челнах начали снимать фильм о команде «КАМАЗ-мастер», сообщают «Вести КАМАЗа».

Съемки проходят с участием актеров Влада Канопки и Никиты Панфилова. Они играют главные роли в многосерийном фильме о команде «КАМАЗ-мастер», который выйдет в будущем году. Сейчас артисты принимают участие в съемках тизера фильма. Съемки проходят в Набережных Челнах.

Прежде сообщалось, что в телекомпании Art Pictures работают над сценарием сериала о гонщиках «КАМАЗ-мастера», который выйдет на канале НТВ. Проект продвигает режиссер Федор Бондарчук, который побывал в Челнах и познакомился с прославленными пилотами. Часть съемок также пройдет в Автограде.

Сегодня актер Никита Панфилов опубликовал в своем инстаграме фото со съемок с подписью: «Новая встреча со старыми знакомыми из "KAMAZ Master"».