СМИ: Разведка Минобороны использовала «троллинг» во время событий на Майдане

(Казань, 26 декабря, «Татар-информ»). В распоряжении газеты The Washington Post (WP) попали секретные данные, свидетельствующие о том, что в 2014 году российская военная разведка Генерального штаба (внешняя разведка Минобороны, бывшее ГРУ) провела операцию по воздействию на общественное мнение на Украине. Об этом сообщает РБК.

Зарубежное издание сообщило, что цель операции состояла в том, чтобы повлиять на людей и проложить дорогу для российских военных действий, которые начались с захвата Крымского парламента 27 февраля.



Издание отметило, что военные создали фейковые аккаунты в Facebook и «ВКонтакте», которые должны были представлять обычных людей с Украины, якобы были разочарованных в оппозиционных протестах на Майдане. Для этого было выбрано 30 украинских групп в социальных сетях и 25 английских изданий. Оперативники под видом обычных украинских граждан оставляли комментарии с целью вызывать негодование пророссийских жителей Украины.

The Washington Post утверждает, что для военных была создана методичка: например, они не должны были использовать свои фотографии в таких аккаунтах. Чтобы увеличить популярность фейковых сообществ, ГРУ покупало рекламу в Facebook, и они получили около 200 тыс. просмотров только 27 февраля.



Эффект информационной операции ГРУ на Украине описан положительно. По данным зарубежного издания, большинство пользователей в соцсетях согласилось с опубликованными аргументами и поддержало позицию авторов.