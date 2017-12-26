Мухаметшин: «Гражданский университет» позволит эффективно продвигать идеи «Единой России»

(Казань, 26 декабря, «Татар-информ»). Знания, полученные участниками семинара «Гражданский университет – Идель», позволят нашим однопартийцам еще более четко и последовательно отстаивать гражданскую позицию, эффективно продвигать идеи и программные установки главной в стране системобразующей политической партии «Единая Россия». Об этом заявил Председатель Госсовета РТ, секретарь Татарстанского регионального отделения партии Фарид Мухаметшин, сообщает пресс-служба республиканского парламента.

Сегодня он выступил перед участниками образовательного семинара «Гражданский университет – Идель», который с 25 по 27 декабря проходит в Альметьевском районе. В числе слушателей — руководители местных отделений партии, активисты районов, молодежные лидеры — всего около 100 человек.

Проект «Гражданский университет» реализуется «Единой Россией» с 2011 года. Это региональная система партийного обучения, повышения квалификации и практической подготовки актива. В Татарстане он был преобразован в «Гражданский университет — Идель».

«Главное, на мой взгляд, научиться практическим навыкам реализации социальных проектов, приемам ораторского мастерства, изучить методы работы в сетевом медиапространстве, — отметил Фарид Мухаметшин. — Наряду с молодежным проектом „Политзавод“, образовательный семинар „Гражданский университет — Идель“ — долгосрочный проект, имеющий важное значение для кадрового совершенствования партийных рядов».

В программе нынешнего «Гражданского университета» — лекции политиков, политологов и конфликтологов, юристов, представителей ЦИК республики, депутатов Государственного Совета РТ, командообразующие тренинги, мастер-классы, дискуссионные площадки.

Один из руководителей проекта, заместитель секретаря регионального отделения «Единой России», заместитель Председателя Государственного Совета РТ Римма Ратникова, отвечая на вопросы журналистов, отметила, что партийная работа сегодня становится все более профессиональной и требует серьезной подготовки.

«„Гражданский университет“ — это очень хорошая возможность дать знания нашему партийному активу, — уверена Римма Ратникова. — Жизнь очень быстро меняется. Для того чтобы соответствовать изменениям, разговаривать, общаться с людьми, объяснять какие-то серьезные темы, нужна определенная подготовка».

Проект отмечен как один из успешных в России, заметила она.