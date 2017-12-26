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Культура

Роберт Миннуллин заявил о планах издать сборник опубликованных в «Инстаграме» стихов

26 декабря 2017, 16:22

Народный поэт Татарстана поделился планами на наступающий год.
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(Казань, 26 декабрь, «Татар-информ», Алия Замалеева). Народный поэт Татарстана Роберт Миннуллин планирует в 2018 году издать сборник стихов, опубликованных в «Инстаграме». Планами на наступающий год он поделился с корреспондентом ИА «Татар-информ».

Роберт Миннуллин подчеркнул, что наступающий год для него особенный, юбилейный – в 2018 году народный поэт Татарстана отпразднует 70-летие.

«Поэту сложно что-то планировать, потому что творчество не планируется, творчество – это вдохновение. Но все же в честь юбилея хотел бы выпустить сборник стихотворений из "Инстаграма"», – отметил он.

Каждый день активный пользователь соцсети старается выкладывать по одному стихотворению. За творчеством Миннуллина следят более семи тысяч подписчиков. К настоящему времени поэт на своей странице опубликовал более сотни стихов.
 


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