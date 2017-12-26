Москвич в женской одежде пытался взять кредит по паспорту умершей матери

(Казань, 26 декабря, «Татар-информ»). Переодетый в женщину москвич пытался взять кредит по паспорту покойной матери, передает «Интерфакс».

Мужчина переоделся в женскую одежду и взял с собой паспорт умершей матери. Он отправился в банк, собираясь получить кредитную карту с лимитом 75 тысяч рублей. Внешний вид клиента и предъявленный им документ вызвал подозрение у сотрудников банка, и они вызвали полицию.

Аферист убежал до приезда полицейских, но они его задержали на улице. Обмануть банк пытался 39-летний житель Москвы. Полицейские возбудили уголовное дело по статье «Покушение на мошенничество». С москвича взяли подписку о невыезде.