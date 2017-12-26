За шесть дней татарстанские лесники поймали пять незаконных вырубщиков елей

(Казань, 26 декабря, «Татар-информ», Александр Елисеев). С момента старта операции «Ель» лесники Татарстана поймали пять нелегальных охотников за елками. Нанесенный ими природе ущерб оценен в девять тысяч рублей. Совместные рейды Минлесхоза республики и МВД по РТ проходят с 20 по 31 декабря.

«В основном нарушения происходят в сельской местности из-за незнания законов. Бывают случаи, когда подобное совершается несовершеннолетними. Поэтому нашими инспекторами проводится работа в общеобразовательных школах о недопустимости незаконной заготовки новогодней ели. Все лица привлечены к административной ответственности за незаконную заготовку ели», – рассказал ИА «Татар-информ» начальник отдела государственного надзора и контроля Министерства лесного хозяйства РТ Нияз Тазмеев.

Полицейские также проверили торговые точки по продаже деревьев, сами организации, их базы и склады. За несанкционированную продажу елей и сосен стражи порядка Казани составили 45 административных протоколов. При этом изъято 126 деревьев, говорится в сообщении пресс-службы Управления МВД России по Казани.

