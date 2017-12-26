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Общество

В некоторых домах Казани 27 декабря отключат свет

26 декабря 2017, 20:28

Электричество отключат в зданиях Вахитовского, Приволжского и Советского районов города.
В некоторых домах Казани отключат электричество
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(Казань, 26 декабря, «Татар-информ»). В ряде казанских домов завтра, 27 декабря, отключат свет. Об этом сообщается на официальном портале мэрии Казани. 

С 8.00 до 17.00 света не будет по адресу ул. Большая Красная, 9 Вахитовского района. 

С 9.00 и до 17.00 отключение электричества запланировано в домах поселка Борисково Приволжского района города по улицам: Глазунова, Горийская, Десятидворная, Запорожская, Землемерная, Левоприбрежная, Пожарная, 2-я Приовражная, Семидворная, Тихорецкая и Цветочная. В это же время без света останутся жители поселка Отары по улицам: Зои Даутовой, Калинина, Матюшинская, Озерная, Центральная и поселка Салмачи по улицам: Абдуллы Алиша, Малая, Мира, Молодежная, Новая, Солнечная, Тукая, Юбилейная.

С 9.00 до 17.00 света также не будет в населенном пункте Вознесенское Советского района по улицам: Заречная, Полевая, 2-я Полевая и Профсоюзная.

Отключение электричества произойдет в рамках планового ремонта ЛЭП и электротехнического оборудования.


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