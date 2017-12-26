ВТБ увеличил оборот по эквайрингу до 1,4 трлн рублей

(Казань, 26 декабря, «Татар-информ»). По результатам текущего года ВТБ нарастил оборот своего эквайрингового бизнеса на 40 процентов — до 1,4 трлн рублей. Согласно прогнозам, доля банка на рынке эквайринга в России увеличится на 1 пп — до 12 процентов. При этом ВТБ остается лидером в сегменте интернет-эквайринга с долей 25 процентов.

Увеличить оборот по эквайринговому бизнесу позволило участие банка в новых проектах. В 2017 году партнерами ВТБ по данному направлению стали торговые сети OBI, Metro C&C, Mediamarkt, сервисы «Яндекс.Такси», «OneTwoTrip».

Кроме того, Группа обеспечила технологическую реализацию проекта по оплате покупок с помощью сервисов MasterPass, ApplePay и SamsungPay. Также в 2017 году ВТБ начал эквайринговое обслуживание платежного сервиса Alipay в своей POS-терминальной сети, став крупнейшим партнером Ant Financial Services Group в России. Проект рассчитан на туристов из КНР. На сегодняшний день сервисом воспользовались уже более тысячи человек.

В текущем году ВТБ начал эквайринговое обслуживание карт American Express и China Union Pay. В настоящий момент оборот по ним составляет около 100 млн рублей. Также на протяжении года банк активно развивал мобильную коммерцию. Ежемесячный оборот через mPOS уже превышает 3 млрд рублей (для сравнения, в прошлом году среднемесячный оборот составлял 0,8 млрд).

«На сегодняшний день POS-терминальная сеть ВТБ насчитывает 180 тысяч устройств. Приоритетными задачами Группы на 2018 год являются развитие эквайринга в сегменте малого-среднего бизнеса, сервисов переводов с карты на карту, подключение новых платежных систем и инновационных способов оплаты», — прокомментировал директор департамента эквайринга банка ВТБ Алексей Киричек.