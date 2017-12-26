Главный травматолог РТ: Проблема травм из-за гололеда преувеличена

(Казань, 26 декабря, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). Проблема травм в результате гололеда не актуальна и преувеличена в глазах общественности. Большинство травм, 85 – 90 процентов, травм люди получают, не выходя из дома. Об этом сообщил главный травматолог РТ Сергей Кривошапко сегодня на пресс-конференции в ИА «Татар-информ».

«Да, проблема гололеда есть. Когда наступает первый гололед, число пострадавших на 15 – 20 процентов увеличивается. Но гололед не приводит к таким фатальным последствиям, как прыжки с этажей в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, или когда наркоман управляет автомобилем, не соблюдая правил дорожного движения. Все это имеет намного более серьезные последствия», – отметил эксперт.

По словам Кривошапко, во всем мире 85 – 90 процентов травм люди получают у себя дома. Это бытовые травмы, не связанные с гололедом и транспортом.

«Большую часть травм можно было бы избежать, если бы человек, прежде чем совершить какие-либо действия, просто подумал, что из этого получится. К примеру, когда пожилой человек, чтобы поправить занавеску, ставит стул на стол и взбирается на это сооружение», – отметил спикер.

