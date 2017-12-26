Ксения Собчак стала кандидатом в Президенты России

(Казань, 26 декабря, «Татар-информ»). Ксения Собчак, выдвинутая партией «Гражданская инициатива», стала кандидатом в Президенты России. Об этом сообщает РИА Новости.
Центральная избирательная комиссия России разрешила телеведущей открыть специальный счет для формирования избирательного фонда.
Теперь Собчак сможет начать сбор подписей избирателей в свою поддержку.
Также Центризбирком зарегистрировал троих уполномоченных представителей партии «Гражданская инициатива» и уполномоченного самой Собчак по финансовым вопросам.