В Зеленодольске открылся новый диагностический центр

(Казань, 26 декабря, «Татар-информ», Валерия Белова). В Центральной районной больнице Зеленодольска сегодня открылся новый диагностический центр «БарсМед».

«Как говорит Президент нашей республики, надо активнее использовать ресурсы частных медицинских организаций. Этот проект – хороший пример того, как возможности частной медицины органично дополняют государственную систему здравоохранения. Мы никогда не делим наших больных: идет ли пациент в частную клинику или государственную больницу. Наша задача — помочь больному, выявить как можно раньше заболевания на более ранних стадиях и оказать высококвалифицированную медицинскую помощь», – сообщил министр здравоохранения РТ Адель Вафин.

Новое медучреждение открылось благодаря государственно-частному партнерству. Центр оснащен высокопольным магнитно-резонансным томографом, который позволяет с высокой точностью диагностировать все изменения, происходящие в организме.

Теперь жители Зеленодольска и близлежащих районов смогут оперативно проходить обследование на магнитно-резонансном томографе, получать консультацию невролога, кардиолога, травматолога, эндокринолога и врача функциональной диагностики.

«Чтобы больного полностью обследовать, нужны современные магнитно-резонансные томографы. Это очень хороший проект. Рак – это диагноз, а не приговор, поэтому для нас важно выявлять рак на первой и второй стадиях, чтобы мы действительно могли повлиять на судьбу пациента», – подчеркнул глава ведомства.

Благодаря новому оборудованию МРТ-скрининг всего тела будет длиться всего 5 минут. Таким образом, медики будут проводить профилактическое обследование на онкозаболевания.

Магнитно-резонансную томографию жители Зеленодольского и близлежащих районов будут получать как на платной основе, так и в рамках ОМС. По программе ОМС выделено 2 тыс. квот на бесплатное обследование.

Это уже пятый крупный и укомплектованный по европейскому стандарту филиал республиканского центра «БарсМед». Такие же филиалы уже открылись в Ижевске, Бугульме, Елабуге и Чистополе.

«На территории нашего больничного городка за эти годы произошло много хороших событий: и терапию открыли, и детскую поликлинику. Меня очень радует, что министр здравоохранения РТ Адель Юнусович Вафин уделяет большое внимание двум факторам, без которых медицины быть не может. Первое – это оборудование, а второе – люди! У нас просто нет от населения жалоб на состояние больниц, а вот пределу совершенства – нет. Поэтому оборудование и люди – это направление, которое ведет нас дальше», – подчеркнул глава Зеленодольского муниципального района, мэр Зеленодольска Александр Тыгиин.