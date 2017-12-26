Мэрия Москвы уточнила число погибших при аварии с автобусом на станции метро

(Казань, 26 декабря, «Татар-информ»). На заседании в мэрии Москвы сообщили, что при вчерашней аварии с автобусом на станции метро «Славянский бульвар» четыре человека погибли на месте, девять человек были госпитализированы. Об этом пишет «Российская газета».

Накануне ИА «Татар-информ» сообщило, что 25 декабря пассажирский автобус подмосковного перевозчика «Мострансавто» въехал в подземный пешеходный переход около станции метро «Славянский бульвар».

Два человека получили медицинскую помощь амбулаторно. Двое из девяти госпитализированных находятся в тяжелом состоянии, они подключены к искусственной вентиляции легких. Другие пострадавшие — в удовлетворительном состоянии и состоянии средней тяжести.

Водитель автобуса задержан. На допросе он рассказал, что пытался остановить автобус, но тормозная система не сработала. Производитель автобуса – группа ГАЗ, которой принадлежит Ликинский автобусный завод.