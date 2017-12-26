Миннуллин: «Инстаграм» вдохнул в мое творчество свежую струю

(Казань, 26 декабря, «Татар-информ», Алия Замалеева). Народный поэт Татарстана Роберт Миннуллин уверен, что «Инстаграм» вдохнул в его творчество свежую струю, дал толчок для дальнейшего развития, рассказал он в беседе с журналистами «Татар-информ».

Каждый день он старается выкладывать в социальную сеть по одному стихотворению.

«Стихи по требованию не рождаются. А "Инстраграм" дал мне стимул, я по-другому взглянул на мир. Фотографии и слова в этой социальной сети должны быть гармоничны. Я могу по-своему "украсить" свои стихотворения и показать их моим подписчикам», — сказал он.

Роберт Миннуллин признался, что он чувствует, как подписчики хотят ознакомиться с его творчеством и любят его. «Нужно шагать в ногу со временем, несмотря на возраст и профессию. Это новый этап в моем творчестве», — подчеркнул поэт.

Экс-депутат Госсовета РТ отметил, что вести аккаунт он начал по совету дочери. Теперь это занятие ему нравится.

2 ноября ИА «Татар-информ» писало о том, что за четыре месяца после регистрации на аккаунт поэта подписалось более пяти тыс. пользователей. Сейчас уже более 7 тыс. человек следят за творчеством Миннуллина в «Инстаграм».

