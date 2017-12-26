Путин выразил соболезнования Президенту Филиппин в связи с жертвами тайфуна

(Казань, 26 декабря, «Татар-информ»). Президент России Владимир Путин выразил соболезнования Президенту Филиппин Родриго Дутерте в связи с жертвами стихийного бедствия «Винта». Слова соболезнования опубликованы на сайте Кремля.



«Примите глубокие соболезнования в связи с многочисленными человеческими жертвами и значительными разрушениями, вызванными тайфуном «Винта», а также масштабным пожаром, происшедшим в Вашем родном городе Давао», – говорится в телеграмме.

Путин отметил, что особенно трагично, что эти бедствия произошли в канун светлого праздника Рождества Христова.

«Прошу передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим», – сказал глава российского государства.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщило, что тайфун на Филиппинах привел к наводнениям и оползням и затронул более 270 тысяч человек. В результате стихийного бедствия 133 человека погибли и несколько десятков человек пропали без вести.