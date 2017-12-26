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Политика

Путин выразил соболезнования Президенту Филиппин в связи с жертвами тайфуна

26 декабря 2017, 16:14

Путин отметил, что особенно трагично, что эти бедствия произошли в канун светлого праздника Рождества Христова.
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(Казань, 26 декабря, «Татар-информ»). Президент России Владимир Путин выразил соболезнования Президенту Филиппин Родриго Дутерте в связи с жертвами стихийного бедствия «Винта». Слова соболезнования опубликованы на сайте Кремля.

«Примите глубокие соболезнования в связи с многочисленными человеческими жертвами и значительными разрушениями, вызванными тайфуном «Винта», а также масштабным пожаром, происшедшим в Вашем родном городе Давао», – говорится в телеграмме.

Путин отметил, что особенно трагично, что эти бедствия произошли в канун светлого праздника Рождества Христова.

«Прошу передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим», – сказал глава российского государства.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщило, что тайфун на Филиппинах привел к наводнениям и оползням и затронул более 270 тысяч человек. В результате стихийного бедствия 133 человека погибли и несколько десятков человек пропали без вести.

 


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