В Челнах рассказали, по какому графику будут работать медучреждения в новогодние праздники

(Набережные челны, 26 декабря, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). Начальник Управления здравоохранения исполкома Челнов Олег Сабаев рассказал, как будет организована медицинская помощь в новогодние праздники.

По его словам, с 1 по 8 января в поликлиниках взрослой и детской сети с 9 до 14 часов будут дежурить врачи-терапевты, врачи общей практики и педиатры.Вызовы на дом в поликлиниках будут приниматься до 13 часов ежедневно. Процедурные и перевязочные кабинеты будут работать с 9 до 14 часов.

Ежедневно с 9 до 14 часов будут дежурить и детские врачи-офтальмологи. Однако на прием придется идти в разные медучреждения, в зависимости от дня праздничной недели. Так, 1 и 6 января с глазными проблемами детей придется идти в детскую поликлинику № 5; 2 января — в детскую поликлинику № 6; 3 и 7 января — в Камский детский медицинский центр; 4 января — в детскую поликлинику № 3; 5 и 8 января — в детскую поликлинику № 4 имени Флеры Ахмеровой.

Круглосуточное дежурство врачей-офтальмологов для взрослых и детей будет организовано в горбольнице № 5.

Круглосуточное дежурство врачей-отоларингологов для взрослых пацинетов — в городской больнице № 5, для детей – в КДМЦ.

Неотложная стоматологическая помощь взрослым будет оказываться в стоматологической поликлинике № 2, детям — в Детской стоматологической поликлинике № 1.

Олег Сабаев также сообщил: «Больницы будут работать круглосуточно, при необходимости работа службы скорой помощи будет усилена дополнительной бригадой».