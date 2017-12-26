Врачи объяснили высокий уровень травматизма среди татарстанцев динамичным развитием региона

(Казань, 26 декабря, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). В Татарстане каждый десятый житель в течение года получает какую-либо травму. По России это показатель ниже – за указанный период травмы получил каждый 11-й человек. Такой высокий уровень травматизма в республике объясняются динамичным развитием региона, заявил на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» главный травматолог РТ Сергей Кривошапко.

«Показатели травматизма в республике выше, чем в России, где травму получает каждый 11-й житель страны. Это связано с тем, что наш регион динамично развивается, активными темпами здесь ведется строительство, проводятся массовые спортивные мероприятия», – отметил эксперт.

Кривошапко пояснил, что в общей структуре смертности гибель людей по причине травм, отравлений и внешнего воздействия занимает третье место после сердечнососудистых заболеваний и онкологии.

В Татарстане и в России почти 19 процентов населения достигли возраста старше 60 лет. На этот возраст приходится почти треть всех смертей. По прогнозам экспертов, к 2050 году доля пожилых людей в регионах России составит около 30 процентов.