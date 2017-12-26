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Экономика и финансы

Вопрос о заключении договора «Финтеха» с Visa и Mastercard рассмотрят в следующем году

26 декабря 2017, 19:48

Visa и Mastercard были исключены из ассоциации «Финтех» всего через две недели после вступления.
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(Казань, 26 декабря, «Татар-информ»). Вопрос о заключении договора между ассоциацией «Финтех» и компаниями Visa и Mastercard рассмотрят в следующем году. Об этом заявила руководитель пресс-службы «Финтеха» Анастасия Полонская, пишет «Газета.Ru».

В отношении Visa и Mastercard рекомендация главе ассоциации от наблюдательного совета для заключения договора была дана 29 сентября текущего года, сообщила Полонская. Вопрос о заключении договора с этими компаниями планируют решить в 2018 году, сказала она. 

Visa и Mastercard были исключены из ассоциации «Финтех» всего через две недели после вступления. Поводом мог стать тот факт, что Visa и Mastercard — иностранные компании, а «Финтех», в том числе, ведет работу над значимыми государственными проектами, отмечалось ранее в СМИ.


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