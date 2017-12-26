Татарстанцы попросили Президента РТ о ремонте спортшколы и поддержке пост-кроссинга

(Казань, 26 декабря, «Татар-информ»). Сегодня Президент Татарстана Рустам Минниханов провел прием граждан в Казани. Татарстанцы обратились к лидеру республики с просьбами поддержать социальные проекты, движение пост-кроссинг и оказать содействие в ремонте спортшколы, сообщается на портале tatarstan.ru.

Одно из обращений касалось центра помощи детям-инвалидам по слуху «ГоворУши». Социальный проект реализуется с 2010 года. На данный момент центр нуждается в помещении большей площади. Сейчас на учете в нем состоит 137 семей. Рустам Минниханов поручил исполкому Казани найти соответствующее помещение, а также составить смету необходимого ремонта. «Такие центры востребованы и родителями, и детьми, которым помогают адаптироваться, – подчеркнул лидер республики. – Мы не должны оставлять такие семьи один на один с их проблемами».

Учащаяся казанской гимназии № 19 обратилась к Президенту Татарстана с просьбой оказать содействие в печати создаваемых ею открыток с видами Казани и Татарстана. Она рассказала о движении пост-кроссинг, которое дает возможность получать и отправлять почтовые открытки по всему миру.

Лидер РТ оценил проект положительно и пообещал прислать активистке пост-кроссинга открытку. Он также поручил Республиканскому агентству по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» и Госкомитету РТ по туризму проработать вопрос реализации проекта в республике.

Следующий рассмотренный Рустамом Миннихановым социальный проект направлен на реабилитацию и адаптацию детей через их контакт с растениями и животными. Его представила основательница благотворительной организации «Добрые сердца». Проект был начат совместно с Казанским зоопарком. Но оранжерея зоопарка не позволяет охватить большое количество детей, а желающих участвовать в подобной терапии много.

Президент РТ предложил использовать возможности и площади конноспортивного комплекса «Казань». По его словам, это позволит охватить большое количество детей, нуждающихся в зоотерапии. Минниханов поручил руководству компании «Татспиртпром», на чьем балансе находится конноспортивный комплекс, проработать этот вопрос.

Следующей стала заявительница из Зеленодольского района, мать пятерых детей. В 2014 году женщина была награждена медалью «Ана даны – Материнская слава». Семья обратилась с просьбой оказать содействие в покупке автомобиля.

Лидер республики пообещал помочь в покупке транспортного средства для многодетной семьи через внебюджетные источники финансирования и спонсоров. «Вы – достойный пример многодетной семьи, – отметил Минниханов, обращаясь к заявительнице. – Мы всегда будем помогать таким семьям, как ваша».

Заявительница из Альметьевского района попросила о ремонте здания специализированной детско-юношеской спортшколы олимпийского резерва, которое было построено еще в 1963 году. В одной из самых крупных школ в республике обучаются около двух тысяч детей.

Президент РТ поручил руководству Альметьевского района, Министерству по делам молодежи и спорту и Министерству строительства, архитектуры и ЖКХ республики подготовить предложения по включению здания школы в программу ремонта 2018 года.

По итогам прошедшего приема граждан будет составлен протокол поручений Президента Татарстана.