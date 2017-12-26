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Рак убил создателя Рунета Валерия Бардина

26 декабря 2017, 13:59

О смерти Бардина сообщила его супруга.
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(Казань, 26 декабря, «Татар-информ»). Один из создателей рунета Валерий Бардин скончался в Москве, ему было 63 года, сообщает ТАСС.

О смерти Бардина сообщила его супруга. Она рассказала, что причиной кончины стала онкология.

Валерий Бардин родился 6 января 1954 года. Окончил Московский инженерно-физический институт. При участии Бардина в конце 1980-х годов была создана компьютерная сеть, вскоре подключенная к Интернету.

Бардин был известным исследователем, автором ряда передовых компьютерных технологий, он принимал участие в создании первого новостного интернет-СМИ «Национальная служба новостей».

В 1988 году Бардин стал лауреатом премии Совета Министров СССР, в 2000-м – обладателем национальной интернет-премии в номинации «Дело всей жизни».

 


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