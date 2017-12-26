Художник Анатолий Пашин: Я – самый татарин из всех русских

(Казань, 26 декабря, «Татар-информ», Арсений Маврин). График Анатолий Пашин сегодня был удостоен почетного звания «Народный художник Республики Татарстан». Церемония вручения госнаград видным деятелям республики состоялась в Казанском Кремле. Знак на лацкан художнику прикрепил Президент РТ Рустам Минниханов.

«Мы с Рустамом Нургалиевичем родились в один год и практически в один день. Я просто на один день старше», – сообщил художник со сцены. И добавил, что для него этот год стал счастливым по целому ряду причин: он отметил 60-летие, родилась внучка, а сегодня еще и народным художником РТ стал.

«Как сказал "бабай" Минтимер Шарипович, я – самый татарин из всех русских. Я согласен, что богатство Татарстана – это дружба народов. Горжусь тем, что я в Татарстане родился. И еще больше горжусь, что в историческом месте – в Джукетау», – поделился Пашин.

Именно история и природа вдохновляют мастера на творчество. На его полотнах изображены родные Болгар, Джукетау, Чистополье. Татарстану художник желает одного – процветания. А коллегам по цеху – внимания и от властей, и от ценителей искусства.

«Конечно, художники должны быть голодными, но не настолько, чтобы в голодный обморок упасть», – пошутил Анатолий Пашин.