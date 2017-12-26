Миннуллин: Шагающие в ногу со временем печатные издания имеют надежное будущее

(Казан, 26 декабрь, «Татар-информ», Алия Замалеева). Печатные издания, которые шагают в ногу со временем и максимально подстраиваются под предпочтения и ожидания целевой аудитории, будут иметь надежное будущее. Такое мнение в беседе с корреспондентом ИА «Татар-информ» высказал народный поэт Татарстана Роберт Миннуллин, который долгое время возглавлял редакцию детской газеты.

«Живем в такое время, когда сложно думать о завтрашнем дне, о судьбе татарских печатных изданий. 20 лет назад я и подумать не мог, что окажемся в таком положении, жизнь быстротечна. Но есть вещи, которые неизменны. Есть народ, его потребности, национальность», — сказал Миннуллин, отвечая на вопрос о судьбе печатных СМИ, их конкурентоспособности.

Издания, которые смогут подстроиться под современные реалии, будут активно развиваться, считает он. А те газеты и журналы, которые не смогут быть конкурентоспособными, исчезнут.

Ранее Роберт Миннуллин поддержал акцию #ПодариПодписку.