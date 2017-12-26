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Общество, Сельское хозяйство

Казанцев приглашают на «Встречу Нового года» в сквер Дворца земледельцев

26 декабря 2017, 21:52

Гости праздника смогут поучаствовать в конкурсах, увидеть национальные костюмированные представления.
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(Казань, 26 декабря, «Татар-информ»). В Казани, в сквере перед Дворцом земледельцев, 30 декабря состоится праздник «Встреча Нового года», сообщает пресс-служба Минсельхозпрода РТ.

Гости праздника смогут поучаствовать в конкурсах для детей и взрослых, получить ценные призы, увидеть национальные костюмированные представления, попробовать шурпу из баранины, а также другие угощения и напитки.

Кроме того, будет организована концертно-музыкальная программа с участием творческих коллективов республики.

Подобные культурно-развлекательные мероприятия пройдут и в следующем году – 3, 5, 7 января.

Организаторами мероприятия выступают Республиканский агропромышленный центр инвестиций и новаций и Союз организаций потребительской кооперации РТ. 


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