В КГАСУ провели лекторий для студентов о президентских выборах

(Казань, 26 декабря, «Татар-информ», Елена Кривопатре). Сегодня в Казанском государственном архитектурно-строительном университете провели интерактивно-образовательный проект «Молодежь молодежи о выборах». В формате лектория студентам рассказали о предстоящих выборах Президента РФ, ответили на вопросы и вручили подарки наиболее активным.

Организаторы мероприятия – Центральная избирательная комиссия РТ, Молодежное правительство республики и Академия творческой молодежи Татарстана.

«Мы запустили серию таких мероприятий, где молодежь приходит в вузы и рассказывает студентам, как проходят выборы. Здесь мы, безусловно, ни за кого не агитируем, мы только рассказываем, как проходит избирательный процесс», – пояснила спикер мероприятия, генеральный директор Республиканского кадастрового центра «Земля», председатель Молодежного правительства РТ Дина Ашрапова.

Ашрапова вместе с председателем Молодежного правительства РТ Маратом Ахматовым разобрали статьи Конституции, объяснили, как баллотироваться на пост Президента и как проходит предвыборная агитация. Спикеры мероприятия также рассмотрели несколько ситуаций, например, можно ли заполнить бюллетень карандашом и поставить вместо галочки смайлик.

«Я освежил знания о Конституции, мне рассказали, какие права есть у кандидатов на пост Президента. Мне интересно стало узнать, что делать, когда у избирателя, к примеру, сломана рука или когда он не может прийти сам. Раньше об этом я даже не задумывался», – поделился впечатлениями студент третьего курса, будущий проектировщик зданий Кирилл Агафонов.

Организаторы мероприятия проводят примерно по два лектория в день в различных учебных заведениях республики. За месяц предполагается провести 50 таких мероприятий. Знакомство студентов с процессом выборов будут проводить и в следующем году.

