Александр Славутский: Вкладываясь в искусство, республика инвестирует в генофонд

(Казань, 26 декабря, «Татар-информ», Арсений Маврин). Подход руководства Татарстана к искусству является единственно верным. Об этом заявил художественный руководитель театра им. В.И. Качалова Александр Славутский, награжденный сегодня медалью ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан».

«Татарстан стал для меня родиной. Я родился на Урале. После всех путешествий здесь вот уже 24-й год живу и работаю. У меня есть разные звания и награды, в том числе и российские, но эта награда для меня особенно дорога, потому что она – за заслуги перед республикой», – заявил Славутский, получая медаль.

По его словам, в республике, где в мире и добрососедстве живут представители более чем ста народностей, искусству уделяется огромное внимание. И это правильно, считает маэстро. «Потому что в Татарстане власть понимает, что вкладывая деньги в искусство, мы вкладываем в генофонд народа», – подчеркнул Славутский.

Сам театр Качалова с гордостью несет имя Татарстана по всей России и за ее пределами, добавил маэстро.