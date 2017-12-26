(Казань, 26 декабря, «Татар-информ»). Росстандарт сообщил об отзыве 1,8 тыс. автомобилей AUDI. Причина отзыва — возможный отказ дополнительного нагревательного элемента климатической установки, который в редких случаях может приводить к возгоранию транспортного средства. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

На автомобилях заменят нагревательный элемент и обновят программное обеспечение блока управления климатической установки. Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев, отмечают в Росстандарте.

Программа мероприятий представлена уполномоченным представителем изготовителя ООО «Фольксваген Груп Рус», который является официальным представителем AUDI на российском рынке.