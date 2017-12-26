В Татарстане ожидается ухудшение погодных условий

(Казань, 26 декабря, «Татар-информ»). Гидрометцентр РТ предупредил об ухудшении погодных условий. Ночью и в первой половине дня 27 декабря местами на территории Татарстана ожидаются метель и гололед, говорится в сообщении Гидрометцентра РТ.
Лента новостей
Календарь
26 декабря 2017, 13:24
(Казань, 26 декабря, «Татар-информ»). Гидрометцентр РТ предупредил об ухудшении погодных условий. Ночью и в первой половине дня 27 декабря местами на территории Татарстана ожидаются метель и гололед, говорится в сообщении Гидрометцентра РТ.