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Общество

В Татарстане ожидается ухудшение погодных условий

26 декабря 2017, 13:24

Ночью и в первой половине дня 27 декабря местами на территории Татарстана ожидаются метель и гололед.
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(Казань, 26 декабря, «Татар-информ»). Гидрометцентр РТ предупредил об ухудшении погодных условий. Ночью и в первой половине дня 27 декабря местами на территории Татарстана ожидаются метель и гололед, говорится в сообщении Гидрометцентра РТ.


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