В Росгвардии выбрали самого подготовленного сотрудника вневедомственной охраны

(Казань, 26 декабря, «Татар-информ»). На базе управления Росгвардии в Казани прошел финальный этап конкурса профессионального мастерства среди групп задержания подразделений вневедомственной охраны РТ, сообщает пресс-служба Росгвардии Татарстана.

Турнир был посвящен памяти руководителя службы, ветерана Великой Отечественной войны, полковника милиции Гали Давлеева.

Легендарный фронтовик более двадцати лет стоял во главе республиканской вневедомственной охраны, а после выхода на пенсию активно участвовал в воспитании молодых сотрудников службы.

После его кончины был учрежден специальный турнир на Кубок имени Гали Давлеева. В финале за него сражались шесть представителей из городского Управления вневедомственной охраны, отделов пригорода Казани, Закамья, Нижнекамска и Челнов.

Сотрудники сдавали нормативы по челночному бегу и подтягиванию, участвовали в упражнениях по скоростной стрельбе из табельного оружия, демонстрировали приемы рукопашного боя, а также решали тесты по служебной, правовой и огневой подготовке.

В результате первое место заняли сотрудники третьего батальона УВО Казани, второе место досталось представителям ОВО Челнов, а третье место заслужила группа задержания Бавлинского отдела охраны.

Врио руководителя вневедомственной охраны Росгвардии полковник полиции Марат Салахиев торжественно вручил победителям дипломы и ценные подарки, а также кубок имени Гали Давлеева.