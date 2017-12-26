В Арском районе РТ появились новое овощехранилище и две животноводческие фермы

(Казань, 26 декабря, «Татар-информ»). В Арском районе Татарстана ввели в эксплуатацию овощехранилище и две животноводческие фермы, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода РТ.

Овощехранилище емкостью 400 т расположено в селе Старый Айван. Объект принадлежит главе крестьянско-фремерского хозяйства (КФХ) Ильсие Гатауллиной.

«Мы получили грант в размере 1,5 млн рублей по программе “Поддержка начинающих фермеров в РТ на 2015 – 2017 годы”, – рассказала глава хозяйства. – В этом году вырастили 500 т капусты, 80 т картофеля и 30 т свеклы. Планируем заняться переработкой овощей».

В селе Ашабаш на средства гранта построена откормочная площадка на 30 голов коров. Глава крестьянско-фермерского хозяйства «Каримов И.Ф.» Ильдус Каримов выиграл грант в размере 1,5 млн рублей по программе «Поддержка начинающих фермеров в РТ на 2015 – 2017 годы». В планах сельского предпринимателя – довести поголовье до 50 голов и построить молочную ферму.

В деревне Нижний Пшалым построена молочная ферма на 50 коров на средства гранта, полученного по программе «Развитие семейных животноводческих ферм на базе КФХ в РТ на 2012 – 2015 годы». Объект принадлежит главе КФХ Ильназу Фатихову.