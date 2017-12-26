Мякзюм Салахов: Я горд, что живу и работаю в Татарстане

(Казань, 26 декабря, «Татар-информ», Арсений Маврин). Известный ученый в области атомной спектрологии, нанофотоники, математической обработки физического эксперимента, президент Академии наук РТ Мякзюм Салахов сегодня был удостоен высокой государственной награды – ордена Дружбы.

Церемония вручения состоялась сегодня на территории Пушечного двора Казанского Кремля. Вручал федеральные и республиканские государственные награды Президент Татарстана Рустам Минниханов.

«Так мы отмечаем ваши заслуги и выражаем признательность за созидательный труд, мужество и большой вклад в укрепление страны и нашей республики», — отметил Минниханов в своем приветственном слове.

Именно реальными делами и энергией по-настоящему увлеченных людей Татарстан смог добиться столь высоких результатов в экономике, науке, культуре, решении социальных и иных задач, стал узнаваем за пределами страны, подчеркнул Президент.

«Я горд, что живу в РТ и работаю здесь, в республике, которая является одним из лидеров среди регионов нашей страны. Я искренне благодарен за такую высокую награду. Рассматриваю ее как оценку своей деятельности и в качестве ректора Казанского университета, и президента Академии наук РТ», — заявил в ответном слове Мякзюм Салахов.



Президент Академии наук РТ подчеркнул, что высокий уровень научно-образовательной сферы и достижений в ней — результат плотного взаимодействия с руководством республики и поддержки, оказываемой ими, а также Президентом республики.



