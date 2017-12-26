Видео: Хоккеисты «Ак Барса» помогли болельщику восстановить дом после пожара

(Казань, 26 декабря, «Татар-информ»). Хоккеисты казанского «Ак Барса» помогли болельщику Антону Кайнову восстановить дом после пожара. Об этом сообщается на официальном сайте клуба из столицы Татарстана.

Пожар в доме Кайнова случился 29 октября — полностью сгорела жилая часть дома с мебелью. Чтобы восстановить все в кратчайшие сроки, мужчина взял ссуду на 200 тысяч рублей: деньги он потратил на стройматериалы, а ремонт сделали силами друзей и соседей. Однако задолженность была непогашенной.

«Барсы» узнали о случившемся из социальных сетей и не остались в стороне — команда собрала средства, чтобы помочь болельщику закрыть ссуду. Их Кайнову лично передали Альберт Яруллин и Александр Свитов. Более того, капитан «Ак Барса» пригласил поклонника команды совершить символическое вбрасывание на первом домашнем матче в новом году.