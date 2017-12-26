РФ начала формировать постоянную группировку в Сирии

(Казань, 26 декабря, «Татар-информ»). Россия начала формировать постоянную группировку в Тартусе и Хмеймиме в Сирии, сообщает РИА Новости со ссылкой на министра обороны Сергея Шойгу.

«На прошлой неделе верховный главнокомандующий утвердил структуру и штат основных пунктов базирования в Тартусе и Хмеймиме», — заявил глава Минобороны на селекторном совещании.

Сегодня Совет Федерации рассмотрел документ, согласно которому пункт материально-технического обеспечения ВМФ в Тартусе может быть расширен до полноценной военно-морской базы, говорится в сообщении информагентства.

В договоре устанавливается порядок захода российских военных кораблей в порты Сирии, их регистрации и перемещения военной техники. Одновременно в Тартусе могут находиться 11 кораблей, включая атомные, уточняется в документе.

На расширение базы будет потрачено 3,2 млрд рублей в год. Соглашение действительно в течение 49 лет с возможностью его автоматического продления на 25-летние периоды.