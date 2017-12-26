Детей погибших росгвардейцев пригласили на Республиканскую новогоднюю ёлку

(Казань, 26 декабря, «Татар-информ»). Дети погибших при исполнении росгвардейцев побывали на Республиканской новогодней ёлке в «Татнефть Арене», сообщает пресс-служба Росгвардии Татарстана.

На главную ёлку республики пригласили Аяза Сафина – сына погибшего сотрудника вневедомственной охраны, а также Кирила Бельтюкова – сына сотрудника отряда спецназа «Барс». Кирилл живет в Казани, а Аяз специально прибыл из Аннакаево.

Мальчики с удовольствием посмотрели новогоднее представление и послушали песни в исполнении Алексея Воробьева. Гостей праздника со сцены поздравляли певцы, танцоры и гимнасты из лучших творческих коллективов Татарстана.

После того, как загорелись огни праздничной ёлки, гостей традиционно поздравил Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов.

В конце представления Аяз и Кирилл получили новогодние сладости и мягкие игрушки. По словам ребят, им было очень приятно, что Росгвардия Татарстана про них не забывает и память об их отцах жива.