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Детей погибших росгвардейцев пригласили на Республиканскую новогоднюю ёлку

26 декабря 2017, 12:15

Детей погибших росгвардейцев пригласили на Республиканскую новогоднюю ёлку Праздник традиционно прошел в Ледовом дворце спорта «Татнефть Арена».
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(Казань, 26 декабря, «Татар-информ»). Дети погибших при исполнении росгвардейцев побывали на Республиканской новогодней ёлке в «Татнефть Арене», сообщает пресс-служба Росгвардии Татарстана.

На главную ёлку республики пригласили Аяза Сафина – сына погибшего сотрудника вневедомственной охраны, а также Кирила Бельтюкова – сына сотрудника отряда спецназа «Барс». Кирилл живет в Казани, а Аяз специально прибыл из Аннакаево.

Мальчики с удовольствием посмотрели новогоднее представление и послушали песни в исполнении Алексея Воробьева. Гостей праздника со сцены поздравляли певцы, танцоры и гимнасты из лучших творческих коллективов Татарстана.

После того, как загорелись огни праздничной ёлки, гостей традиционно поздравил Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов.

В конце представления Аяз и Кирилл получили новогодние сладости и мягкие игрушки. По словам ребят, им было очень приятно, что Росгвардия Татарстана про них не забывает и память об их отцах жива.


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