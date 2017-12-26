Николай Патрушев: Сегодня стоит задача создать компоненты госсистемы по борьбе с кибератаками

(Казань, 26 декабря, «Татар-информ»). В России необходимо ускорить создание ведомственных компонентов госсистемы обнаружения кибератак. Об этом секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев рассказал в интервью «Аргументам и фактам».

«Сегодня стоит задача ускорить создание ее (госсистемы обнаружения кибератак — прим. Т-и) ведомственных компонентов в различных секторах экономики, — цитирует Патрушева газета. — Нужна также прочная законодательная основа для подключения к этой работе негосударственных организаций».

Российские ресурсы неоднократно подвергались подобным атакам, напомнил секретарь Совета безопасности РФ . «В результате масштабной компьютерной атаки в мае 2017 года вирусом-шифровальщиком были блокированы свыше 200 тыс. компьютеров в 150 странах мира», — отметил он.

В целях противодействия кибераткам необходимо на постоянной основе повышать уровень защищенности информационных систем и сетей связи, подчеркнул Патрушев.