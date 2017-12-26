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Роберт Миннуллин поддержал акцию #ПодариПодписку

26 декабря 2017, 12:02

Экс-депутат Госсовета РТ оформил подписку на журнал «Казань».
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(Казань, 26 декабря, «Татар-информ», Алия Замалеева). Народный поэт Татарстана Роберт Миннуллин поддержал акцию #ПодариПодписку.

Экс-депутат Госсовета РТ оформил подписку на журнал «Казань» для казанского хосписа, для центров социального обслуживания населения «Островок надежды» (Верхне-услонский район), «Радость» (Заинский район) и в Казани, а также для дома-интерната для престарелых и инвалидов (Лениногорский район).

«Я очень уважаю журнал "Казань". Это – элитный, оригинальный журнал, непохожий на другие издания», — отметил в беседе с корреспондентом ИА «Татар-информ» народный поэт Татарстана.

Роберт Миннуллин напомнил о том, что в первом номере журнала «Казань» было напечатано его приветствие в адрес читателей. Кроме того, Миннуллин учился на одном курсе в вузе с нынешним редактором издания Юрием Балашовым. Поэтому он и решил оформить подписку на него.

Акция «Подари подписку» проводится уже не первый год, в ней может принять участие любой желающий, оформив подписку в подарок. Акцию всегда поддерживают известные государственные, общественные и культурные деятели.

 


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