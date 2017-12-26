Гендиректор «Воентелекома» задержан по подозрению в хищении 500 млн рублей

(Казань, 26 декабря, «Татар-информ»). Генеральный директор АО «Воентелеком» Александр Давыдов задержан по подозрению в хищении 500 миллионов рублей, сообщает «Коммерсантъ».

В рамках расследования дела о мошенничестве 25 декабря в кабинете и личном автомобиле Давыдова прошли обыски, затем мужчина был задержан и доставлен на допрос.

По информации издания, «Воентелеком» заключал с Минобороны контракты на поставку маршрутизаторов и на осуществление надзора за спутниковой связью. При этом менеджеры компании использовали схемы для завышения стоимости услуг и продуктов.

Поставками оборудования занималось ООО «Эмзиор», а собственником разработок являлась фирма «Эмзиор технолоджи», главой которой является родная сестра Давыдова.

Предположительно, таким образом было похищено свыше 460 млн рублей, отмечает издание.