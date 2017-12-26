В Лаишевском районе на пожаре площадью 195 квадратных метров погиб мужчина

(Казань, 26 декабря, «Татар-информ»). В Лаишевском районе сгорел одноэтажный дом, в пожаре погиб мужчина, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.
Огонь вспыхнул вчера ночью в доме №1 в селе Полянка.
На место прибыли сотрудники добровольной пожарной команды из села Малая Елга.
Соседи рассказали пожарным, что в доме может находиться 56-летний муж хозяйки. Дом и надворные постройки были целиком поглощены огнем. Общая площадь пожара составила 195 квадратных метров.
Утром при разборе завалов сотрудники МЧС обнаружили тело мужчины.
По предварительной версии, инцидент произошел из-за нарушения правил и эксплуатации электрооборудования.