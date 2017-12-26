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В Лаишевском районе на пожаре площадью 195 квадратных метров погиб мужчина

26 декабря 2017, 11:35 , Фото: ГУ МЧС России по РТ

В Лаишевском районе на пожаре площадью 195 квадратных метров погиб мужчина Трагедия произошла в доме №1 в селе Полянка.
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(Казань, 26 декабря, «Татар-информ»). В Лаишевском районе сгорел одноэтажный дом, в пожаре погиб мужчина, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Огонь вспыхнул вчера ночью в доме №1 в селе Полянка.

На место прибыли сотрудники добровольной пожарной команды из села Малая Елга.

Соседи рассказали пожарным, что в доме может находиться 56-летний муж хозяйки. Дом и надворные постройки были целиком поглощены огнем. Общая площадь пожара составила 195 квадратных метров.

Утром при разборе завалов сотрудники МЧС обнаружили тело мужчины.

По предварительной версии, инцидент произошел из-за нарушения правил и эксплуатации электрооборудования.

 


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