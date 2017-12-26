В РФ могут установить уголовную ответственность за злоупотребления при выполнении гособоронзаказа

(Казань, 26 декабря, «Татар-информ»). Совет Федерации на заседании во вторник одобрил поправку в Уголовный кодекс, которая предусматривает ответственность за злоупотребления полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа (ГОЗ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу Комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрея Клишаса.

Уголовный кодекс РФ дополняется двумя новыми статьями, закрепляющими уголовную ответственность за злоупотребление полномочиями исполнителем и заказчиком ГОЗ.

Максимальное наказание, которое предусматривает поправка, составит 10 лет лишения свободы, отметил Клишас. Санкция направлена как на заказчика ГОЗ, так и на исполнителя.