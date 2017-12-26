Замглавы МИД РФ: Поставки американского и канадского оружия Украине разожгут конфликт в Донбассе

(Казань, 26 декабря, «Татар-информ»). Поставки американского и канадского оружия Украине разожгут конфликт в Донбассе, будут способствовать втягиванию в него представителей других государств. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя главы МИД России Григория Карасина.

«Принимая решение об отправке Киеву подобного оружия, США и Канада открывают „ящик Пандоры“ и, по сути, втягиваются во внутриукраинский конфликт, вновь разжигают и интернационализируют его», — цитирует Карасина агентство.

Канада включила Украину в список стран, в которые канадским заводам разрешено продавать оружие. Между тем агентство AP со ссылкой на американских чиновников сообщало, что администрация Президента США Дональда Трампа одобрила план по предоставлению Украине «летального оружия», в том числе противотанковых ракет Javelin.