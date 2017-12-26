Правительство России присудило 12 наград деятелям культуры за 2017 год

(Казань, 26 декабря, «Татар-информ»). Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о присуждении 12 премий деятелям культуры за 2017 год. Соответствующий документ опубликован на сайте Кабмина РФ.



Размер каждой премии – 2 млн рублей.



«Премии присуждаются деятелям и работникам культуры за наиболее талантливые произведения в области литературы, изобразительного, декоративно-прикладного, музыкального, театрального, циркового и аудиовизуального искусства, архитектуры и дизайна, за выдающуюся просветительскую деятельность в сфере культуры, а также за создание наиболее талантливых творческих проектов и произведений для детей и юношества», – говорится в документе.



Премии удостоены Станислав Говорухин и группа создателей фильма «Конец прекрасной эпохи»; Зельфира Трегулова – директор Третьяковской галереи; Андрей Кончаловский, Юлия Высоцкая, Александр Домогаров. Поэт Евгений Евтушенко удостоен премии посмертно.



В список лауреатов премии также попали писатель Алексей Варламов за издание «Шукшин», режиссер-постановщик фильма «Три богатыря. Ход конем» Константин Феоктистов, руководитель проекта «Многоликая Россия» Анатолий Цеп и другие.