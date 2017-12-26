Ксения Собчак посетит «СОлНЦе»

(Казань, 26 декабря, «Татар-информ»). Российская телеведущая Ксения Собчак в этот четверг, 28 декабря, посетит казанскую школу «СОлНЦе» (Специализированный олимпиадно-научный центр — прим. Т-и). Об этом на своей странице в Facebook сообщил Павел Шмаков, директор школы.

«Приезжающая к нам Ксения Собчак — наша гостья, интересный человек, журналист, телеведущая, актриса. И беседовать с ней мы будем о татарском языке и о культуре, о липовых олимпиадах по праву и о многом другом», — написал он в соцсети.

На официальной странице школы в Интернете вопроса политики мы касаемся предельно аккуратно, также отметил он.

Цель визита Ксении Собчак в Казань — встречи в рамках предвыборной кампании на пост Президента РФ.