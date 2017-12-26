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Ксения Собчак посетит «СОлНЦе»

26 декабря 2017, 11:42

В рамках визита телеведущая обсудит со школьниками вопросы образования, татарского языка и культуры.
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(Казань, 26 декабря, «Татар-информ»). Российская телеведущая Ксения Собчак в этот четверг, 28 декабря, посетит казанскую школу «СОлНЦе» (Специализированный олимпиадно-научный центр — прим. Т-и). Об этом на своей странице в Facebook сообщил Павел Шмаков, директор школы. 

«Приезжающая к нам Ксения Собчак — наша гостья, интересный человек, журналист, телеведущая, актриса. И беседовать с ней мы будем о татарском языке и о культуре, о липовых олимпиадах по праву и о многом другом», — написал он в соцсети.

На официальной странице школы в Интернете вопроса политики мы касаемся предельно аккуратно, также отметил он. 

Цель визита Ксении Собчак в Казань — встречи в рамках предвыборной кампании на пост Президента РФ.


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