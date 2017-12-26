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На пожаре в Алексеевском районе серьезно пострадал мужчина

26 декабря 2017, 10:57 , Фото: ГУ МЧС России по РТ

На пожаре в Алексеевском районе серьезно пострадал мужчина Пожар площадью более 60 квадратных метров удалось потушить за 25 минут.
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(Казань, 26 декабря, «Татар-информ»). В Алексеевском районе на пожаре в частном доме серьёзно пострадал хозяин, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Вчера утром на единый номер вызова экстренных служб 112 поступило сообщение о том, что в селе Речное горит дом №15 по улице Фрунзе.

На место немедленно отправились сотрудники добровольной пожарной команды из села Степная Шентала, ПСЧ №104, а также аварийные службы, полицейские и медработники.

На месте огнеборцы выяснили, что хозяину удалось покинуть горящее здание. Изнутри дом был охвачен огнем целиком. Пламя также распространилось на чердак.

Пожарные справились с огнем площадью более 60 квадратных метров за 25 минут. Сгорел чердак и внутренняя часть дома. 51-летнего хозяина доставили в больницу с ожогами 30 процентов тела.

Предварительная причина пожара – неосторожность при курении.


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