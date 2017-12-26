В Черемшане 10-летний ребенок провалился в колодец и едва не замерз насмерть

(Казань, 26 декабря, «Татар-информ»). В Черемшане 10-летний мальчик провалился в колодец и едва не погиб, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

В минувшее воскресенье вечером в полицию поступило сообщение о том, что в селе потерялся мальчик.

На поиски отправились сотрудники ПСЧ №135, полицейские и 120 волонтеров.

Поисковая группа обследовала берег реки Черемшан, лесной массив и майдан Сабантуя.

Через час поисков начальница МКУ «Управление гражданской защиты Черемшанского района» провалилась в трехметровую яму канализационного колодца в нежилых новостройках по Юбилейной улице. Там она и обнаружила пропавшего ребенка.

Как выяснилось, мальчик кричал, пока у него оставались силы, затем он лег на ледянки и начал засыпать. По словам медиков, еще час – и ребенок бы погиб.

Его достали из ямы и передали медикам. Врачи после осмотра направили мальчика на лечение от переохлаждения в стационаре Черемшанской ЦРБ, а его спасительницу в ту же больницу с переломом поясничного позвонка.