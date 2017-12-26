Казанское ОКБ им. Симонова создаст высокоскоростной беспилотник для Минобороны РФ

(Казань, 26 декабря, «Татар-информ»). Объединенное конструкторское бюро (ОКБ) имени Симонова, расположенное в Казани, будет разрабатывать проект высокоскоростного беспилотного летательного аппарата (БЛА) для Минобороны РФ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственный источник.

Беспилотник массой около 4 — 5 тонн сможет летать со скоростью до 750 — 950 км в час. Летательный аппарат необходимо оснастить турбореактивным двигателем, чтобы он превышал скорость беспилотников такого же класса как минимум в два раза, сообщил источник.