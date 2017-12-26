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Казанское ОКБ им. Симонова создаст высокоскоростной беспилотник для Минобороны РФ

26 декабря 2017, 11:22

Летательный аппарат будет оснащен турбореактивным двигателем и сможет достигать скорости 750 — 950 км.
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(Казань, 26 декабря, «Татар-информ»). Объединенное конструкторское бюро (ОКБ) имени Симонова, расположенное в Казани, будет разрабатывать проект высокоскоростного беспилотного летательного аппарата (БЛА) для Минобороны РФ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственный источник. 

Беспилотник массой около 4 — 5 тонн сможет летать со скоростью до 750 — 950 км в час. Летательный аппарат необходимо оснастить турбореактивным двигателем, чтобы он превышал скорость беспилотников такого же класса как минимум в два раза, сообщил источник.


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