Герой Советского Союза Борис Кузнецов в свой день рождения получил награду и автомобиль

(Казань, 26 декабря, «Татар-информ», Арсений Маврин). В эти минуты на территории Пушечного двора в Казанском Кремле проходит церемония вручения федеральных и республиканских государственных наград. Проводит церемонию Президент Татарстана Рустам Минниханов.

Наград удостоены 52 человека. Есть и ордена, и медали. Но первым благодарность Рустама Минниханова получил Герой Советского Союза Борис Кузнецов. «Это наш герой. У него множество наград. Он — Герой Советского Союза. Так совпало, что сегодня у Бориса Кирилловича день рождения. Думаю, вы меня поддержите, и мы подарим ему вот этот автомобиль», — обратился Минниханов к участникам торжества и вручил Кузнецову ключи от машины.

Указом Президента России, ордена Дружбы были удостоены председатель совета директоров ООО «Эфир» Андрей Григорьев и президент, академик-секретарь отдела физики, энергетики и науки о Земле Академии наук РТ Мякзюм Салахов.

Медалей ордена «За заслуги перед Отечеством» удостоились 4 человека. 11 человек стали стали заслуженными работниками РФ в своих областях деятельности, 3 человека получили Благодарности Президента России.

Медалями ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан» награждены 7 человек, в том числе художественный руководитель — директор Казанского академического русского большого драматического театра им. В. И. Качалова Александр Славутский. Еще 4 человека были удостоены медали РТ «За доблестный труд».