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Экономика и финансы

СМИ: Структура «Росатома» может поставить оборудование для мусоросжигательной ТЭС в Татарстане

26 декабря 2017, 10:58

«Атомэнергомаш» поставит оборудование для мусоросжигательных электростанций в Подмосковье за 12 млрд рублей и может присоединиться к проекту в РТ.
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(Казань, 26 декабря, «Татар-информ»). Машиностроительный дивизион «Росатома» «Атомэнергомаш» (АЭМ) поставит оборудование для мусоросжигательных электростанций (МТЭС) «Ростеха» в Подмосковье. Не исключено, что АЭМ может поставить оборудование и для аналогичного проекта в Татарстане. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на собственные источники.

Сумма контракта с АГК-1 (строителем заводов в Подмосковье), по данным газеты, составит примерно 10 процентов от общей стоимости проектов, то есть порядка 12 млрд руб. 

Решение о строительстве МТЭС было принято в этом году по инициативе фонда «РТ-Инвест» (входит в корпорацию «Ростех»), который и выиграл в июне конкурсы на сооружение этих мощностей.


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