СМИ: Структура «Росатома» может поставить оборудование для мусоросжигательной ТЭС в Татарстане

(Казань, 26 декабря, «Татар-информ»). Машиностроительный дивизион «Росатома» «Атомэнергомаш» (АЭМ) поставит оборудование для мусоросжигательных электростанций (МТЭС) «Ростеха» в Подмосковье. Не исключено, что АЭМ может поставить оборудование и для аналогичного проекта в Татарстане. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на собственные источники.

Сумма контракта с АГК-1 (строителем заводов в Подмосковье), по данным газеты, составит примерно 10 процентов от общей стоимости проектов, то есть порядка 12 млрд руб.

Решение о строительстве МТЭС было принято в этом году по инициативе фонда «РТ-Инвест» (входит в корпорацию «Ростех»), который и выиграл в июне конкурсы на сооружение этих мощностей.