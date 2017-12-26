В мечети «Гаилэ» пройдет открытый семинар для преподавателей курсов по основам ислама

(Казань, 26 декабря, «Татар-информ», Алия Замалеева). В казанской мечети «Гаилэ» пройдет открытый семинар для преподавателей курсов по основам ислама. Мероприятие состоится 27 декабря, сообщили ИА «Татар-информ» в мечети.

Семинар проведет главный казый Татарстана Джалиль хазрат Фазлыев. Планируется, что он затронет тему нравственности и ответит на вопросы преподавателей примечетских курсов не только из мечети «Гаилэ», но и других мусульманских храмов, а также их учеников.

«Люди хотят получать религиозные знания. Такая возможность сегодня есть во всех мечетях республики. У нас в мечети группы обучаются и по будням, и по выходным, и в дневное время, и в вечернее», — напомнил имам-хатыб мечети Рустам хазрат Хайруллин. Курсы в этом году посетили несколько сотен человек, и они пользуются популярностью у казанцев, сообщил он.





