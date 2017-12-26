В Казани в сгоревшем доме погиб 56-летний мужчина

(Казань, 26 декабря, «Татар-информ»). В Казани на пожаре в садовом доме погиб мужчина, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Сообщение о возгорании в доме на участке №263 садового товарищества «Подгорный» поступило вчера днем на центральный пункт пожарной связи.

На место отправились сотрудники пожарно-спасательных частей №5, №6, №71.

На месте огнеборцев встретили соседи, которые рассказали, что в доме может находиться хозяин. Пламя целиком охватило здание, существовал риск его распространения на соседние постройки.

С огнем площадью 60 квадратных метров удалось справиться за 50 минут. В процессе разбора завалов в доме сотрудники МЧС обнаружили обгоревшее тело 56-летнего мужчины.

Предварительная причина пожара – нарушение правил устройства и эксплуатации печи.